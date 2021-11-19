الخالد: الجهات المعنية اتخذت الإجراءات المناسبة تجاه المخالفين كل حسب تخصصه والنتائج إيجابية

لن نتهاون مع المتجاوزين وعازمون على اجتثاث المخالفين والمعتدين مهما كانت التحديات

نشكر الجهات المشاركة في هذه الحملة على الجهود التي بذلوها للوصول إلى أهدافنا المرجوة





أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد على ضرورة حماية نقعة الشملان من الانتهاكات والتجاوزات الأمنية والبيئية والصحية التي تتعرض لها، مشيرا إلى أننا لن نتهاون مع المتجاوزين وعازمون على اجتثاث المخالفين والمعتدين مهما كانت التحديات.



جاء كلام الخالد بعد الحملة المشتركة التي شنتها عدد من الجهات الحكومية بحضوره ومدير عام مباحث شؤون الإقامة العميد وليد الطراروة، ومساعد مدير إدارة أمن محافظة العاصمة العميد عبدالله الرجيب، ومدير التشكيلات في الإدارة العامة لخفر السواحل العقيد يوسف النصر الله، ومدير إدارة التفتيش في الهيئة العامة للبيئة ندى الدباشي، ومدير إدارة النقع البحرية في مؤسسة الموانئ أنور الماضي، وممثل عن الهيئة العامة للزراعة والثروة وممثلين عن قوة الإطفاء العام السمكية، وعدد من مسؤولي المحافظة.



وقال الخالد: «إن المسؤولية الوطنية تحتم علينا حماية الممتلكات العامة، مشيرا الى أن الحملة التي أجرتها بعض الجهات الحكومية المعنية التي تصب في وقف هذه التجاوزات والتعديات المتراكمة حققت نتائج إيجابية، موضحا أن نقعة الشملان تشكل أحد المواقع الحيوية والمهمة في السواحل الكويتية نظرا لقربها من المراكز المهمة في العاصمة، داعيا الجهات المختصة إلى العمل على تكثيف الحملات التفتيشية على نقعة الشملان والواجهات البحرية الأخرى بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مع وجود دورية ثابتة للرقابة الدائمة.



وأضاف الخالد: لقد شكلنا لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة التنسيقية التي تعقدها المحافظة دوريا، وذلك لبحث المشاكل التي تتعرض لها النقعة والآلية المناسبة لوضع الحلول العاجلة وبعيدة المدى لاسيما أنها تقع في إحدى الواجهات البحرية المهمة.



وفي نهاية الحملة، أعرب المحافظ عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة وممثليها في الحملة على الجهود التي بذلوها للوصول إلى الأهداف المرجوة.