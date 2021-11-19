آلاء خليفة



هنأ أمين سر الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية بدر الحضرم صدور حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي الأسبق 163/2020 الخاص بعدم معادلة أي شهادة دراسية (البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه) من وزارة التعليم العالي، ما لم يكن لدى صاحبها موافقة من جهة العمل لاستكمال دراسته.



وقال الحضرم في تصريح: إن الحكم جاء انتصارا لأحقية المواطن في التعليم، طبقا للدستور الكويتي الذي يراعي العلم والمتعلمين، وكفل للمواطن حق التعليم، مشيرا إلى أن صدور هذا الحكم يفتح الباب أمام تطوير العمل الإداري ويفتح المجال أمام موظفي مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بمستواهم المهني والتعليمي لتطوير مراكز العمل.



وأكد الحضرم أن استكمال دراسة الموظفين أمر في غاية الأهمية ويأتي متماشيا مع التطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم في المجالات والتخصصات كافة، بالإضافة إلى أنه يتوافق مع خطة الدولة الاستراتيجية 2035، التي تتطلب وجود كوادر وطنية مؤهلة ومسلحة بالعلم وبأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية للمشاركة في النهوض بقطاعات الدولة.



ودعا الحضرم الموظفين الراغبين في تطوير أنفسهم إلى الاستفادة من الحكم واستكمال الدراسة كلا في مجال تخصصه، والمساهمة في عمليات التطوير المتسارعة التي تشهدها معظم القطاعات «التكنولوجية والصحية والاقتصادية والتجارية»، وغيرها من المجالات والخدمات.