أظهرت نتائج بيانات تقرير صناعي صدر مؤخراً، أن سوق ألعاب الهواتف المحمولة الصيني سجل نمواً في حجم الإيرادات خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير الذي أصدره معهد "سي إن جي" للأبحاث حول صناعة الألعاب، إلى أن إيرادات مبيعات السوق سجلت 18.64 مليار يوان (نحو 2.9 مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 0.48 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب التقرير، ارتفعت الإيرادات أيضاً بنسبة 3.37 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وسجلت إيرادات المبيعات الخارجية لألعاب الهواتف المحمولة المُطورة صينياً حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي في شهر أكتوبر الماضي، بانخفاض نسبته 1.79 بالمئة عن شهر سبتمبر الماضي.