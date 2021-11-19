أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوزيتش بلازتشزاك، أن بلاده ستحصل على 300 مركبة مستعملة من طراز "كوجار" المضادة للألغام والذخائر الناسفة "MRAP" من الولايات المتحدة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحديث القوات البرية في بولندا.

ونقلت مجلة "ديفينس نيوز" الأميركية عن الوزير البولندي قوله - في تغريدة بثها على موقع تويتر - "إنها مركبات مُجربة وناجحة يتم استخدمها بالجيش الأميركي لسنوات طويلة في العديد من المهمات الخارجية".

وتعد عملية الشراء التي أعلن عنها المسؤول في تغريدته الأخيرة ضمن سلسلة عقود وصفقات أبرمتها وزارة الدفاع البولندية لشراء أسلحة أمريكية.

وكان الوزير بلازتشزاك قد أعلن في يوليو الماضي أن بولندا ستشتري من الولايات المتحدة 250 دبابة M1A2 من طراز إبرامز SEPv3 لتضاهي الإمكانات الفنية والتسليحية التي تمتلكها جارتها روسيا.

وبخصوص صفقة العربات المدرعة الأمريكية "كوجار"، أفاد الوزير أنه بموجب الخطة سيتم تسليم تلك المركبات للقوات المسلحة البولندية بحلول نهاية عام 2022، "وفق تدابير إجراءات شراء مُحفَزة"، مشيراً إلى أن "العقد يتضمن أيضاً حزمة تقديم الخدمات اللوجيستية والتدريب"، لكن الوزير لم يفصح عن قيمة الصفقة المبرمة.

وتنتمي المدرعة "كوجار" إلى فئة مركبات الدفع الرباعي التي تحمل طاقما مؤلفا من ستة جنود، واستخدمتها البحرية الأميركية منذ عام 2004، وفق بيانات من الشركة الأميركية المصنعة "جنرال ديناميكس" للمنظومات البرية.