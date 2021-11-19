أطلقت منصة الموسيقى العالمية "ديزر" خاصية جديدة وهي "كلمات الأغاني المتزامنة على " Xbox" بهدف الاستمتاع بالألحان والموسيقى المفضلة.

وقالت "ديزر" في بيان صحفي ، :" بداية من اليوم ، يمكن للاعبين على Xbox الذين لديهم حساب Premium Deezer اختيار أي من أغانيهم

المفضلة على Deezer للغناء في الوقت الفعلي مباشرةً من خلال وحدة التحكم الخاصة بهم".

وأضافت أنه "يمكن لعشاق Xbox الذين يرغبون في أخذ استراحة من اللعب أيضًا الضغط على زر الإيقاف المؤقت والتركيز على موسيقاهم" ، مشيرة إلى أنه عندما يحين وقت العودة إلى اللعبة ، يمكن لعشاق Xbox الاستمرار في الاستمتاع بألحانهم المفضلة .

من جهته ، قال كليمان دوراندو ، مدير تكامل الشراكة ومدير المنتجات في Deezer إن "مجتمع الألعاب لدينا يحب الموسيقى الشخصية بقدر ما يحب ألعاب Xbox المفضلة لديهم ، فنحن الآن بصدد توسيع تجربة وحدة التحكم الخاصة بهم باستخدام كلمات الأغاني لمنح اللاعبين المزيد من خيارات الترفيه".

ووفق البيان ، "أصبح الحصول على موسيقى "كاريوكي مربى" أسهل من أي وقت مضى عندما تكون في حالة مزاجية، وعندما يحين وقت اللعب ، يكون Deezer متواجدًا معك تمامًا لتزويدك بموسيقى تصويرية شخصية تتماشى مع مغامرتك الرقمية ".

يشار إلى أن Deezer أطلقت قائمتي تشغيل جديدتين تمامًا في الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لـ Xbox.

وتعرض "ديزر" مقاطع صوتية من ألعاب مثل Minecraft و Call of Duty و Sea of Thieves ، بينما توجد قوائم تشغيل مخصصة لـ "Halo Classics" تعرض أكبر المقطوعات من السلسلة الشهيرة.