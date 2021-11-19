كشف باحثون كنديون في جامعة " تورونتو" عن أن الرجال الذين عانوا من سجن أحد أفراد الأسرة، هم الأكثر عرضة بنسبة 64٪ للإصابة بمرض السكر في مرحلة البلوغ المتأخرة، مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا لمحنة الطفولة هذه.

تعكس النتائج السابقة التي تفيد بأن حبس أحد أفراد الأسرة أثناء الطفولة كان مرتبطًا أيضًا بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية لدى الرجال.

ويعد سجن أحد أفراد الأسرة أثناء الطفولة هو تجربة الطفولة الشائعة بشكل متزايد في الولايات المتحدة .. وتشير البيانات إلى أن واحد من كل 17 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 40 و 64 عامًا قد تعرض لسجن أحد أفراد الأسرة ، مقارنة بواحد من كل 63 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 80 وما فوق.

وفي الدراسة الحالية، نظر الفريق في عينة تمثيلية كبيرة من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا في خمس ولايات أمريكية .. ووجدوا في الرجال الذين تعرضوا لصدمة الطفولة هذه أن 7.9٪ يعانون من مرض السكر .. ومن بين الرجال الذين لم يتعرضوا لسجن أحد أفراد الأسرة كطفل ، أصيب 4.8 ٪ فقط بالمرض، وكان الفارق أقل بكثير بالنسبة للنساء (5.4٪ مقابل 4.5٪).