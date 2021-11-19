أضافت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية جوجل خاصية جديدة إلى تطبيقها الشهير جولز آرت أند كالتشر تتيح للمستخدمين البحث عن الصور الشبيهة بحواناتهم الأليفة في الأعمال الفنية الشهيرة.

كان التطبيق قد أثار ضجة كبيرة في عام 2018 عندما أضاف خاصية "آرت سيلفي" التي تتيح للأشخاص البحث عن الصور الشبيهة لهم في الأعمال الفنية الشهيرة باستخدام تكنولوجيا التعلم الآلي.

وأضاف التطبيق المجاني خاصية "بت بورتريه" (صورة الحيوان الآليف) إلى قائمة وظائفه في الأسبوع الماضي حيث تتيح للمستخدم تصوير حيوانه الآليف، ثم يقوم التطبيق باستخدام تقنية التعلم الآلي بمقارنة صورة الحيوان الأليف بعشرات الآلاف من الأعمال الفنية في المتاحف والمعارض في مختلف أنحاء العالم للوصول إلى الصور الأقرب شبها بصورة الحيوان الأليف الخاص بالمستخدم.

وبحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن التطبيق يبحث عن أشباه الحيوانات الأليفة بين تماثيل الحضارة الفرعونية القديمة وفنون الشارع المكسيكية واللوحات الزيتية لفناني أوروبا في القرن السابع عشر والرسوم الملونة الصينية.

ويمكن الوصول إلى الصور الشبيهة في الأعمال الفنية بسرعة وسهولة، حيث يقوم المستخدم بفتح تطبيق جوجلز آرت أند كالتشر سواء على جهاز أندرويد أو آي.أو.إس ثم ينقر على زر الكاميرا الموجود في أسفل النافذة لاختيارصورة الكلب أو القطة أو أي حيوان أليف يربيه المستخدم لكي يبدأ البحث عن أقرب الصور شبها به في الأعمال الفنية الشهيرة.