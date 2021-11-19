أمير زكي



أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن العام اللواء فراج الزعبي ان الوزارة ساندت وعلى اتم استعداد لمساندة اي رجل امن يستخدم كافة الادوات المتاحة لديه بما فيها السلاح الناري حال تطبيقه للقانون والتعامل مع الخارجين عليه والدفاع عن نفسه والحد من العنف الذي يقع عليه، وبما يمكن اجهزة ورجال الوزارة من تطبيق القانون بمسطرة واحدة، متى ما التزم بضوابط القرار الوزاري المنظم لهذه الادوات.



واضاف اللواء الزعبي في لقاء مع برنامج الأمن والمواطن على تلفزيون دولة الكويت وفي حوار اجراه العقيد ناصر ابو صليب: اما اذ تبين لنا ان رجل الامن اساء ممارسة صلاحياته وتعسف او تجاوز القانون فلن نقدم له اي دعم بل على العكس سوف نساند المواطن أو المقيم الذي يتعرض للتعسف او مورس بحقه اي تجاوز، مركدا على حتمية الالتزام بتعليمات وزير الداخلية بهذا الخصوص، لافتا الى ان الوزارة تقدم دورات لمنتسبيها للتعريف بحقوقهم وواجباتهم ومتى يستخدم رجل الأمن المتاح لديه من ادوات.



وتعقيبا على تزايد العنف في البلاد وما يصاحبها من قضايا سواء جنايات او جنح، قال وكيل قطاع الامن العام: من خلال التحقيقات يظهر أن العنف ناتج عن تقمص الشاب او الفتاة لمفاهيم غير دقيقة والاعتقاد انه دائما على حق دون مجال للنقاش أو تقبل الآخر، اما قضايا العنف العائلية فإن اغلبها ناجم عن ندرة الحوار وتقديم تنازلات لتماسك وترابط الاسرة.