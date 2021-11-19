أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية أن إنتاج الأرز في البلاد ارتفع للمرة الأولى منذ ست سنوات بسبب الظروف المناخية المواتية وزيادة مساحة الأرض المزروعة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن إنتاج البلاد من الأرز بلغ 88ر3 مليون طن في عام 2021، بزيادة قدرها 7ر10 %بعد أن كان قد سجل 51ر3 مليون طن في العام السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.

ويمثل هذا أول انتعاش منذ عام 2015 عندما ارتفع انتاج الأرزفي هذا العام بنسبة 2 % على أساس سنوي ليصل إلى 33ر4 مليون طن. وانخفض الرقم للعام الخامس على التوالي في عام .2020

وجاءت الزيادة في الإنتاج نتيجة للظروف المناخية المواتية خلال الفترة من تموز/ يوليو إلى تشرين أول/أكتوبر، مثل عدد ساعات سطوع الشمس والتي كانت أطول وقلة هطول الأمطار، مما ساعد على نمو حبوب الأرز ، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء.

كما أدت زيادة مساحات الأرض المزروعة بالأرز إلى زيادة الإنتاج. وأضافت الوكالة أن الحجم الإجمالي لحقول الأرز زاد بنسبة 8ر0 % ليبلغ 732 ألفا و 477 هكتارا.

ويعتبر الأرز غذاءً أساسياً للكوريين ، لكن استهلاكه كان في انخفاض مستمر خلال العقود الأخيرة بسبب التغيرات في النظام الغذائي وعادات الأكل بشكل رئيسي.

وبلغ متوسط استهلاك الفرد السنوي من الأرز أقل مستوى له على الإطلاق مسجلا 7ر57 كيلوجرام في عام 2020 ، مقارنةً بأعلى مستوى على الإطلاق والذي بلغ 4ر136 كيلوجرام في عام .1970