أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن تنظيماحتفالية خاصة يوم الأحد القادم لإزاحة الستار عن ساعة العد التنازلي كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، على كورنيش الدوحة.

وذكر الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للمونديال، أن الكشف عن ساعة العد التنازلي الرسمية يأتي قبل عام على انطلاق صافرة مونديال قطر 2022، وسيجري بث الفعالية على الهواء مباشرة عبر قناة الفيفا على موقع "يوتيوب" ومواقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبإمكان عشاق ومتابعي كرة القدم من حول العالم مشاهدة البث المباشر للحدث عبر مختلف القنوات التلفزيونية.

وأضاف أنه من بين المشاركين في تلك الفاعلية سيكون مارسيل ديساييه نجم الكرة الفرنسية السابق والفائز باللقب مع منتخب بلاده في نسخة عام 1998، وهو صديق "هوبلت" العلامة الراعية والذي قال إن عشاق كرة القدم سيشعرون بمزيد من الحماس، مع الكشف عن ساعة المونديال التي تؤكد اقترابنا الفعلي من انطلاق أكبر مهرجان كروي في العالم.

وتابع : "تشكل الاحتفالية فرصة نادرة لمشجعي كرة القدم أينما كانوا للاطلاع على الأجواء الرائعة المرافقة لبطولة كأس العالم، وسيكون بمقدور متابعي هذه الرياضة الجميلة، المشاركة في لحظة تاريخية عبر متابعة الاحتفال في الدوحة، والاحتفاظ بذكريات لا تنسى مع بدء أول أيام العد التنازلي الرسمي بمناسبة عام على انطلاق البطولة".

وسيمتد حفل الكشف عن ساعة العد التنازلي على مدى نصف ساعة، ويشمل عرضاً ضوئياً باستخدام طائرات مسيرة، وستشهد الفعالية حضور نخبة من المسؤولين وكبار الضيوف، احتفاءً باستضافة قطر للنسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط العام المقبل.