تستضيف الإمارات، فعاليات أسبوع الأمن الإلكتروني (هاك إن ذي بوكس) أحد أبرز الأحداث العالمية التي تقدم فرصا حوارية حول أحدث التقنيات والدورات التدريبية في مجال الأمن الإلكتروني، في نسخته الجديدة لعام 2021، والتي تمزج بين الفعلي والافتراضي، خلال الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر الجاري.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تقام نسخة هذا العام من الفعاليات، التي تستضيفها منصة "دسربت أي دي" للمشاريع التابعة لـ"القابضة"، والتي تجمع أفضل العقول الرائدة ورواد الأعمال الذين يقدمون أفكارا مبتكرة ويسعون نحو العالمية انطلاقا من إمارة أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات "أدنيك".

ويجمع الحدث نخبة من كبار المفكرين وخبراء الأمن الإلكتروني من حول العالم، لتبادل أحدث المعارف والأفكار والتقنيات المتخصصة في مجال الأمن لمناقشة أربعة مسارات أساسية هي "الاختراق والصناعة والكسر والبناء".

وقال ديلون كانابيران، المؤسس والمدير التنفيذي لفعالية أسبوع الأمن الإلكتروني: "يسعدنا استمرار مواصلة الوفاء بالتزاماتنا وتقديم المزيد من فرص الحوار حول أحدث التقنيات وتنظيم الدورات التدريبية للمحترفين خلال أسبوع الأمن الإلكتروني، وتجاوز الحدود الجغرافية عبر جمع الشركات وخبراء الأمن الإلكتروني من حول العالم في الإمارات.