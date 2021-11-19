أعلن البرلمان السويسري أنه سيحقق في قرار الحكومة بشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز لوكهيد مارتن إف 35 إيه Lockheed Martin F-35A لتحل محل أسطولها القديم.

ونقل موقع " ذا ديفينس بوست " العالمي عن بيان البرلمان القول إن لجنة التدقيق الإداري، بالمجلس الوطني بالبرلمان قررت التحقيق في "شرعية جوانب معينة من إجراءات التقييم المتخذة لاختيار الطائرات المقاتلة الجديدة للجيش السويسري"، وإن اللجنة الفرعية ستبدأ عملها في فبراير القادم وستنشر نتائجها "في الوقت المناسب".

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع السويسرية ،في تغريدة على التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نرحب بهذا الفحص والتحقيق الذي يجريه البرلمان وسنبذل قصارى جهدنا لدعمه"، سيصل نظام الدفاع الجوي الحالي في سويسرا إلى نهاية عمره التشغيلي في عام 2030 ، وكان البحث عن أسطول بديل طويلًا ومثيرًا للجدل.

وتم اختيار الطائرة المقاتلة F-35A - التي تستخدمها بالفعل القوات الجوية الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية - في يونيو من هذا العام قبل طائرة إيرباص يوروفايتر ، وطائرة F / A-18 سوبر هورنت من بوينج ، وشركة داسو رافال الفرنسية.

وقالت الحكومة السويسرية إن الطائرة F-35A لديها ميزة تكنولوجية ملحوظة على المرشحين الآخرين، لأن لديها أنظمة جديدة قوية تضمن تفوق المعلومات، وإن تكلفة الشراء ، التي تبلغ خمسة مليارات فرنك سويسري (5.5 مليار دولار ، 4.7 مليار يورو) ، أرخص بنحو ملياري فرنك من ثاني أقل عرض سعر.

ويمكن الطعن في قرار شراء طائرات F-35A في صناديق الاقتراع ، حيث يحرص اليساريون والمناهضون للعسكرية على إجراء تصويت عام، وترغب لجنة التدقيق البرلمانية في إرساء الشفافية بشأن بعض النقاط، التي أثارت انتقادات من الرأي العام حيث تركز لجنتها الفرعية على الأساليب المستخدمة لتقييم الطائرات المتنافسة، واحترام مبادئ حقوق المشتريات العامة.