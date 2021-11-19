قال المدير العام لشركة (كرونستاد) الروسية سيرجي بوجاتيكوف" إن الشركة بدأت في تصميم وإنشاء نموذج أولي لأحدث مركبة جوية "سيريوس" الهجومية المسيرة.

وأضاف بوجاتيكوف ـ في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، أنه يجري بالفعل تجميع النموذج الأولي ل"سيريوس" في مصنعنا التجريبي في موسكو، مشيرا إلى أن الشركة أعلنت في وقت سابق أنها استطاعت تطوير طائرة "سيريوس" المسيرة كنسخة أثقل من طائرة أوريون الهجومية المسيرة التي تتميز بقدرة التحكم بها من الأقمار الاصطناعية، وتتميز الطائرة المسيرة "سيريوس" بقدرات نقل أفضل من غيرها، فهي مجهزة بمحركين وقادرة على حمل العديد من الصواريخ الموجهة.

يذكر أن طائرة "سيريوس" يبلغ وزنها نحو طنين، ويصل طول جناحيها إلى 23 مترا، حيث يمكن أن تحلق نحو 20 ساعة.