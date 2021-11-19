تعتزم الولايات المتحدة دفع 3ر5 مليار دولار لشركة فايزر مقابل 10 ملايين دورة علاجية من الحبوب التجريبية لعلاج كوفيد- 19 التي تنتجها في وقت لاحق من العام الجاري.

وتتوقف عملية الشراء على موافقة الولايات المتحدة على استخدام العقار الفموي المضاد لفيروس كوفيد- 19، الذي تقدمت شركة فايزر بطلب للحصول عليها، وفقا لبيان صادر عن الشركة وأعلنت وكالة بلومبرج للأنباء عن الطلبية نقلا عن مصادر مطلعة، دون ذكر التفاصيل المالية.

وأصبحت شركة فايزر واحدة من أكثر الشركات المشاركة في الاستجابة للجائحة، من خلال تطوير العقار المضاد لكوفيد- 19 ولقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال بالتعاون مع شركة بيونتيك الألمانية.

وذكرت الولايات المتحدة أنها ستقدم تمويلا لشركات من بينها شركة فايزر للتوسع في إنتاج لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال.

وقالت شركة فايزر إنها ستستثمر ما يصل إلى مليار دولار لتصنيع العقار وتوزيعه.