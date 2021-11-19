أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر حل أحد الألوية العسكرية التابعة للتيار كخطوة لحل الفصائل المسلحة في العراق. وقال الصدر في تغريدة له على «تويتر» الجمعة «أعلن حل تشكيل لواء اليوم الموعود وغلق مقراتهم وتسليم أسلحتهم خلال 48 ساعة».



وأضاف:«ان هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتهم وغلق مقراتهم وتكون رسالة أمان للشعب كافة».



وحث الصدر الخميس الفصائل شبه العسكرية في البلاد على تطهير من وصفهم بالأعضاء غير المنضبطين، كما حث الجماعات المسلحة غير الحكومية على تسليم أسلحتها.



وجاءت دعوة الصدر بعد أن اتهم فصيل شيعي مدعوم من إيران بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بطائرات مسيرة في السابع من نوفمبر الجاري.