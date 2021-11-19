أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الآلاف من المزارعين وأنصارهم خرجوا في تجمع حاشد بمدينة أصفهان في وسط البلاد في احتجاج كبير على نقص المياه في المنطقة التي تضربها موجة جفاف.



وفي مقطع ڤيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، ردد بعض المتظاهرين الهتاف: «دعوا أصفهان تتنفس مرة أخرى.. أعيدوا الحياة (لنهر) ريانده رود»، فيما تجمعت الحشود في قاع النهر الذي تيبس بفعل الجفاف، حيث أقام المزارعون المتظاهرون مدينة من الخيام. وحملت لافتة أخرى رفعتها امرأة عبارة «أطفالنا يريدون الماء ليقدموا الغذاء لأطفالكم».



واعتذر وزير الطاقة الإيراني عن نقص المياه. وقال علي أكبر محرابيان للتلفزيون الحكومي: «أقدم الاعتذار لكل مزارعينا الأعزاء، وأشعر بالخجل لأنني غير قادر على توفير المياه اللازمة لمحاصيلهم. بعون الله، أتطلع للتغلب على أوجه القصور في الأشهر القلائل المقبلة».



ويحتج المزارعون في إقليم أصفهان منذ سنوات على تحويل المياه من نهر ريانده رود لتزويد مناطق أخرى، مما أدى إلى معاناة مزارعهم من الجفاف وتهديد سبل عيشهم. وبحسب وسائل إعلام إيرانية، يتعرض خط أنابيب ينقل المياه إلى إقليم يزد لأضرار على نحو متكرر.

وفي يوليو الماضي اندلعت احتجاجات في الشوارع بسبب نقص المياه في إقليم خوزستان المنتج للنفط في الجنوب الغربي.



وتنحي إيران باللائمة في نقص المياه على أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ 50 عاما، فيما يشير منتقدون أيضا إلى سوء الإدارة.

وبعد أن أصابت العقوبات الأميركية الاقتصاد الإيراني بالشلل، أصبحت إيران هي الأشد تضررا من جائحة كوفيد-19 في الشرق الأوسط. واضطر الجفاف إيران إلى استيراد كميات كبيرة بشكل غير مسبوق من القمح.



من جهة أخرى، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إيران من المشاركة في الجولة المقبلة من محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بموقف تفاوضي «صوري»، جاء ذلك غداة مطالبة باريس لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوجيه رسالة قوية لطهران.



من جهتها، ردت إيران على فرنسا بقولها إن الوكالة الدولية يتعين أن تكون منزهة عن أي سلوك سياسي.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في مقابلة مع صحيفة لو موند إن باريس تريد أولا التأكد مما إذا كان سيتم استئناف المحادثات من النقطة التي توقفت فيها في يونيو الماضي.



وأضاف: «إذا كانت هذه المناقشات صورية فسنضطر إلى اعتبار خطة العمل الشاملة المشتركة فارغة من مضمونها»، في إشارة إلى الاتفاق النووي مع إيران.



وتابع: «الولايات المتحدة على استعداد للعودة للمفاوضات من النقطة التي توقفت فيها في يونيو، كي يتسنى اختتامها على نحو سريع. سنقيم الوضع اعتبارا من 29 الجاري وفي الأيام التالية لنعلم إن كانت هذه هي رغبة إيران أيضا».



بدورها، دعت طهران إلى عدم تسييس الوكالة الدولية، وقال بيان لوزارة الخارجية الإيرانية على تويتر «تؤكد إيران دوما، بصفتها عضوا مسؤولا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن سمعة الوكالة الدولية كهيئة فنية ومتخصصة تابعة للأمم المتحدة لا بد أن تكون منزهة عن أي سلوك سياسي».