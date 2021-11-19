ذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام أن قطاع الوقاية نفذ حملة تفتيشية مشتركة اليوم الجمعة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومؤسسة الموانئ الكويتية بحضور محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد للوقوف على التجاوزات والتعديات بنقعة الشملان والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الوقائية. واوضحت الادارة أن ادارة وقاية محافظة العاصمة حررت عددا من الاخطارات لبعض القطع البحرية المخالفة والتي كان ابرزها عدم القيام بفحص مطافئ الحريق لدى الشركات المختصة وتحويل بعض القطع البحرية للسكن والطبخ وتخزين اسطوانات الغاز ما يعد مخالفة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.