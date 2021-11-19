يدفعون آلاف الدولارات للسفر ويقطعون مئات الكيلومترات على أمل إيجاد «مستقبل أفضل» لهم ولأبنائهم في أوروبا ويواجهون صعوبات هائلة.. لكن غالبا تبدأ رحلة المهاجرين العراقيين إلى الحدود الپولندية ـ البيلاروسية بـ «عروض سفر شاملة» تقدمها لهم شركات متخصصة.

ولا يعد بكر البالغ 28 عاما استثناء بين آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة، يخيمون على الجانب البيلاروسي في ظل ظروف مروعة، وهو عربي ينحدر من محافظة الأنبار غرب العراق.

ويقول الشاب الذي يريد الوصول إلى المملكة المتحدة من أجل «مستقبل أفضل» عبر الهاتف «نحن متعبون ونعاني المرض».

وأضاف «وصلنا إلى هنا بتأشيرة سياحية قبل نحو أسبوع عن طريق دبي، إذ لم تعد هناك رحلات جوية مباشرة بين بغداد ومينسك»، مشيرا إلى أن «البعض دفع ثلاثة آلاف دولار، ودفع آخرون لغاية 35 ألف دولار لمكاتب تنظم رحلات سياحية من بغداد».

إلى جانبه، يشعر سنكر، وهو كردي عراقي، بالتعب الشديد لدرجة أنه يقول إنه مستعد «للذهاب إلى أي بلد يقبل به وأطفاله الثلاثة».

وقبل إغلاقها بناء على طلب الحكومة العراقية منذ ما يقرب من أسبوعين، أصدرت القنصليات البيلاروسية في اربيل بكردستان العراق وبغداد تأشيرات سياحية تسمح للزوار بالسفر إلى مينسك من ثم إلى الحدود مع پولندا، إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكانت رحلات الخطوط الجوية العراقية المباشرة بين بغداد ومينسك علقت بأمر من حكومة بغداد في أغسطس الماضي.

في ذلك الوقت كان مئات المهاجرين، ومعظمهم من العراقيين، قد تجمعوا عند الحدود الليتوانية ـ البيلاروسية على أمل العبور إلى ليتوانيا، ومنذ ذلك الحين تحول مركز ثقل الأزمة إلى الحدود مع پولندا.

تأشيرة سياحية

تؤكد وارسو أن ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف شخص، بينهم الكثير من الأكراد العراقيين إضافة إلى سوريين ويمنيين وجنسيات أخرى، يخيمون حاليا على طول الحدود، في هذه الأزمة التي تتواجه فيها الدول الغربية من جهة، وبيلاروسيا وحليفتها روسيا من جهة أخرى.

في بغداد، يقول أحد مديري مكاتب تنظيم الرحلات، مفضلا عدم ذكر اسمه، لوكالة «فرانس برس»: «الآن كل شيء يتم عبر روسيا».

وأوضح ان «التأشيرة السياحية لروسيا تبلغ قيمتها 700 دولار. ويحتاج الراكب لدعوة وكفيل. يستغرق الحصول عليها قرابة عشرة أيام. وتبلغ تكلفة الرحلة 500 دولار»، وتابع «بمجرد وصولهم إلى روسيا، يقوم المهربون بتهريبهم برا إلى الحدود مع بيلاروسيا بمبلغ 500 دولار».

وهكذا تبلغ قيمة الرحلة نحو ألفي دولار، وهو مبلغ كبير إذ يبلغ متوسط الراتب في العراق 300 دولار تقريبا.

لكن الرحلات الجوية بدأت تتوقف الواحدة تلو الأخرى. فبعدما حظرت تركيا صعود العراقيين واليمنيين والسوريين إلى رحلاتها المتجهة الى بيلاروسيا، أعلنت شركة «بيلافيا» البيلاروسية عن إجراء مماثل للرحلات الجوية من دبي.

3500 إلى 4000 دولار

وبحسب ميرا جاسم بكر، الباحثة العراقية المتخصصة في تدفقات هجرة أكراد العراق، أصبحت دبي في الفترة الأخيرة إحدى «نقطتي انطلاق لأكراد العراق نحو مينسك»، والأخرى هي الدوحة مع الخطوط الجوية القطرية، والمهاجرون «لا يحتاجون إلى تأشيرة قطرية لأنهم يمرون فقط في الدوحة».

وتوضح الباحثة أن أنقرة «أصبحت المنصة» للحصول على التأشيرات، مشيرة إلى أن أكراد العراق يقدمون في كثير من الأحيان جوازات سفرهم لوكلاء السفر الذين يرسلون الوثائق إلى مندوبين لهم في العاصمة التركية حيث تصدر لهم التأشيرات البيلاروسية.

ويقول بكر «هذه عروض شاملة»، و«قبل شهرين كانت تكلفتها 2500 دولار، أما اليوم فهي تتراوح بين 3500 و4000 دولار».

وتود دانا (وهو اسم مستعار) العودة إلى وطنها سورية. ولا يهم «المبالغ الكبيرة» التي أنفقتها على هذه الرحلة. وهي عادت إلى مينسك بعدما أمضت عشرين يوما في غابة عند الحدود مع پولندا، «بدون ماء أو طعام أو تدفئة» وتعرضت خلالها «للضرب بالهراوات» من قبل جنود بيلاروسيا.

وتقول دانا إنه «على الرغم من الحرب والمشاكل في سورية، لكنها تبقى أكثر أمانا من هذا المكان». وتداول ناشطون سوريون ايضا صورة لجنازة شاب سوري آخر من مدينة حمص لم يتجاوز 19 عاما عثر عليه ميتا في الغابة وتم دفنه في پولندا، وتابع أهله المشتتون كلاجئين في الأردن وتركيا جنازته ودفنه عبر الإنترنت.