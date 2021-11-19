يشهد شمال إثيوبيا منذ نوفمبر 2020 قتالا عنيفا حين أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش إلى تيغراي للقضاء على السلطات الإقليمية بقيادة «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي اتهمها بتدبير هجمات على معسكرات للجيش.

وإثيوبيا ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان (أكثر من 110 ملايين نسمة) هي عبارة عن مجموعة مختلفة من الشعوب المتحدة في نظام يعرف باسم «الفيدرالية الإتنية».

وأعلنت إثيوبيا مؤخرا حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم من جيش تحرير أورومو نحو العاصمة أديس أبابا، بعد ان تحالفت الجماعتان في اغسطس الماضي.

هل تسقط أديس أبابا؟

نظريا: نعم. ولكن هذا ليس بالضرورة ما يفكر به المتمردون.

وتقول جبهة تحرير شعب تيغراي إنها بسطت سيطرتها على مدينتي ديسي وكومبولشا الاستراتيجيتين في منطقة أمهرة وتقعان على بعد حوالى 400 كيلومتر شمال العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويدعي المتمردون التقدم نحو الشرق باتجاه ميل الواقعة على الطريق المؤدي إلى جيبوتي والتي قد تؤدي السيطرة عليها إلى تسهيل دخول الإغاثة الإنسانية إلى تيغراي، حيث تقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف على شفير المجاعة. وسيسمح ذلك أيضا لمقاتلي تيغراي بإغلاق طريق إمدادات أساسي للعاصمة، بحسب محللين.

ويؤكد رينيه لوفور وهو مؤرخ متخصص في إثيوبيا «سيقطعون الطريق وسينفذ الغاز من أديس أبابا في وقت سريع للغاية»، موضحا «يبدو أن الاستراتيجية هي خنق اديس أبابا بدلا من السيطرة عليها».

والأمر سهل على الأرجح بسبب سيطرة جيش تحرير أورومو المتحالف مع جبهة تحرير شعب تيغراي، على بعض الأراضي في إقليم أوروميا، الاكبر في البلاد والمحيط بأديس أبابا.

بينما تؤكد الحكومة أن مزاعم المتمردين مبالغ فيها وتهدف إلى اشاعة «شعور زائف بانعدام الأمن»، وقالت الناطقة باسم رئيس الوزراء بيليني سيوم إن المعارك مستمرة.

وقد يواجه المتمردون أيضا مقاومة شديدة من مقاتلي ميليشيا الأمهرة الذين حشدوا أعدادا كبيرة حيث يؤجج النزاع الخصومات الاتنية في البلاد.

وطلبت سلطات العاصمة من سكانها تنظيم صفوفهم للدفاع عن المدينة. وبينما قللت جبهة تحرير شعب تيغراي من إمكانية مواجهة معارضة من السكان في أديس أبابا، عبر عشرات الآلاف من الإثيوبيين في العاصمة عن دعمهم لأبيي الذي تعهد بالانتصار بـ «الحرب الوجودية».

هل يوجد احتمال لإجراء مفاوضات؟

يرى أويت ولدمايكل وهو خبير في القرن الأفريقي في جامعة «كوين» في كندا أن المفاوضات ليست «ممكنة فحسب ولكنها حتمية»، موضحا أن التكهنات حول تقدم المتمردين نحو العاصمة أدت إلى زيادة الدفع باتجاه جهود الوساطة.

ويقول ديبلوماسيون مطلعون على المفاوضات إن جبهة تحرير شعب تيغراي لن تخوض أي محادثات لحين رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات إلى الإقليم، بينما تشترط الحكومة انسحاب المتمردين من منطقتي عفر وأمهرة قبل أي شيء.

ما على المحك؟

ويحذر رينيه لوفور أنه حال سقطت أديس أبابا، فإن هناك «خطر حدوث فراغ في السلطة، يؤدي إلى بروز كل أنواع العنف من قطع الطرق أو تسوية الحسابات أو أمور أكثر خطورة مثل المواجهات العرقية بين أورومو وأمهرة أو بين التيغراي وأمهرة».

ويحذر الباحث الفرنسي والخبير في اثيوبيا جيرار بورنيه من إمكانية أن تجد الدولة الأفريقية التي تضم أكثر من 80 اثنية نفسها تواجه مصير جمهورية يوغوسلافيا السابقة التي تم تفكيكها.

وهيمنت جبهة تحرير شعب تيغراي على الأجهزة السياسية والأمنية في إثيوبيا لحوالى ثلاثين عاما، بعدما سيطرت على أديس أبابا وأطاحت النظام العسكري الماركسي المتمثل بـ «المجلس العسكري الإداري الموقت» في عام 1991.

وأزاح أبيي أحمد الذي عين رئيسا للوزراء في 2018، الجبهة من الحكم فتراجعت هذه الأخيرة إلى معقلها تيغراي.

وتؤكد جبهة تحرير شعب تيغراي أنها لا ترغب في استعادة السلطة، ولكنها تسعى إلى تقديم نفسها كحركة تحظى بدعم واسع في البلاد.

وأعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي وجيش تحرير أورومو تحالفهما ضد الحكومة إلى جانب سبع حركات أخرى أقل شهرة ونطاقها غير مؤكد.

ويرى برونيه أن هذا التحالف قد يصبح يوما ما «بمنزلة إطار حكم مقبول لاثيوبيا بأكملها»، لكنه أشار انه «حتى اللحظة، فإنه ليس متينا وليس هناك ما يدعمه».