عبدالعزيز الفضلي

أكد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي، أن الجمعية هي حصن المعلمين والمعلمات ولسان حالهم، والخط الأول في الدفاع عن حقوقهم المشروعة وفي تعزيز مكتسباتهم، والسعي الدائم لرفع مكانتهم ومعالجة قضاياهم وهمومهم، والتصدي للتحديات التي تواجهمم، من أجل تهيئة المناخ المناسب لهم والمستقر لأداء رسالتهم السامية على الوجه المنشود.

وأضاف: إن ما جاء من طرح في ملتقى مديري ومديرات المدارس الذي أقامته الجمعية بمشاركة عدد من مديري ومديرات المدارس في مختلف المراحل التعليمية جاء في إطار سعيها للتواصل المباشر مع أهل الميدان ونقل القضايا والهموم والتحديات التي يواجهونها بشكل مباشر إلى المسؤولين للعمل على حلها وإن ما تم طرحه على لسان بعض المديرين والمديرين إنما يمثل جزءا من واقعنا التربوي ومن وجود رغبة جادة ومخلصة للنهوض والإرتقاء بهذا الواقع ومعالجة السلبيات .

وأكد الهولي أنه لا يمكن التقليل من مكانة أهل الميدان من معلمين ومعلمات وهو الميدان الذي يذخر بوجود كم هائل من المتميزين بامكاناتهم وقدراتهم وعطائهم وإن الحالات التي تم الإشارة إليها في الملتق هي حالات فردية لا تشكل قاعدة عامة ولكن لا بد من أن ننظر إليها بواقعية وموضوعية ومن إيجاد خطط لمعالجتها عن طريق التواجيه الفنية والدورات التدريبية لكون تأثيرها سيبقى كبيرا على المستوى التحصيلي لأبنائنا الطلب وإن كل ذلك سيتم صياغته ضمن توصيات الملتقى وبشكل مدروس ومتكامل ومن ثم رفع هذه التوصيات إلى الوزارة للنظر فيها فيما سيتم عرضها بالكامل على أهل الميدان .

واختتم الهولي تصريحه مشيدا بما أبدته الوزارة وعلى رأسها وكيل الوزارة د . علي اليعقوب من تعاون ودعم في إقامة الملتقى وفي المشاركة الجادة والإيجابية لمديري ومديرات المدارس .