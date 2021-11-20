أعربت وزارة الخارجية اليوم السبت، عن ادانة واستنكار الكويت لاقتحام مليشيا الحوثي مقر سفارة الولايات المتحدة الأميركية في صنعاء واحتجازها عددا من الموظفين المحليين العاملين في السفارة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا العمل المجرم دوليا يأتي انتهاكا صارخا للاعراف الدولية وقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيننا للعلاقات القنصلية لعام 1968 والتي تحرم ‏اقتحام الممتلكات الدبلوماسية وتمنح البعثات الدبلوماسية ومبانيها الحصانة من البحث أو الطلب أو الحجز أو التنفيذ أو غيرها.

وأكدت تضامن دولة الكويت الكامل مع الولايات المتحدة الامريكية ودعوتها مليشيا الحوثي إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بالانسحاب الفوري من مقر السفارة وإطلاق سراح الموظفين المحليين المحتجزين.