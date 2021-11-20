إصدار أرقام الجلوس 26 ديسمبر المقبل

عبدالعزيز الفضلي

اعتمدت وزارة التربية مواعيد وآلية عمل الكنترول لامتحانات الثانوية العامة نهاية الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2021 /2022 حيث بدأ الكنترول بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني أعماله يوم 14 الجاري على ان يكون تاريخ نهاية النقل بين المدارس والمناطق التعليمية لطلبة المرحلة الثانوية الأحد 28 نوفمبر الجاري وإغلاق النقل وإعادة القيد في سجل الطالب.

وفي يوم الثاني من ديسمبر المقبل تقوم إدارة المدرسة بسحب كشوف قوائم المتعلمين المتقدمين لامتحانات نهاية الفترة الدراسية الأولى من نظام سجل الطالب ومراجعتها وارسالها إلى الكنترول بعد اعتمادها على ان يكون آخر موعد لاستلام حالات النقل والترك والشطب وإعادة القيد من المدارس مع إرفاق المستندات لإجراء التعديلات المطلوبة قبل إصدار أرقام الجلوس يوم الاثنين 13 ديسمبر المقبل وآخر موعد لاستلام قوائم المتعلمين المتقدمين لامتحانات الفترة الدراسية الاولى يوم الخميس 16 الشهر القادم .

واوضح وكيل التعليم العام بالانابة صلاح دبشة، في جدول المواعيد الذي اصدره وتلقت "الأنباء" نسخة منه انه من يوم الاحد 19 ديسمبر حتى الخميس 23 منه إجراء امتحانات خارج الجدول ورصد الدرجات ومن ثم سحب كشوف الدرجات ( الاعمال - مواد خارج الجدول).

كما سيتم إصدار أرقام الجلوس لمتعلمي الصف الثاني عشر الثانوي يوم الخميس 26 الشهر المقبل ويوم الاربعاء 29 من الشهر نفسه يقوم الكنترول برفع أرقام الجلوس على موقع الوزارة الخاص به.

ويقوم الكنترول بنهاية يوم الخميس 30 ديسمبر برفع كروت اللجان وكشوف المناداة على موقع الوزارة الخاص به ويتم إقفال سجل الطالب على درجات الصف الثاني عشر بنهاية هذا اليوم .

اما يوم الاثنين 3 يناير 2022 فسيقوم الكنترول برفع كشوف نواقص درجات الأعمال ومواد خارج الجدول على موقع الوزارة لمراجعتها من قبل المدارس

وآخر موعد لاستقبال التعديلات على درجات الأعمال وتسليم كشوف بنواقص الدرجات وإدخالها في الكنترول سيكون يوم الخميس 6 من نفس الشهر

مع التأكيد على إدارات المدارس بأهمية إدخال الدرجات والأعمال اليومية والاختبارات العملية والنظرية بدقة متناهية والتدقيق عليها واعتمادها حسب التاريخ الموضح بالآلية لتلافي حالات التعديل بعد نقل البيانات للكنترول والتأكد من إدخال البيانات الأساسية للطلبة من مكان الميلاد وتاريخ الميلاد والجنسية والاسم باللغة الإنجليزية وأرقام الهواتف .