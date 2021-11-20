استقبلت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية صباح اليوم السبت، المجندين من الدفعة (49) بعد أن أتموا جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم وإلتحاقهم بالهيئة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان هؤلاء المجندون موزعون على محافظة العاصمة وحولي والفروانية في معهد الخدمة الوطنية العسكرية اما محافظة الأحمدي ففي معهد الدفاع الجوي في حين محافظة الجهراء بمعهد القوة البرية ومحافظة مبارك الكبير في معهد الحرس الأميري.

واضافت انه كان في إستقبال المجندين لحظة دخولهم رئيس وضباط وأفراد هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الذين قاموا بتنظيم عملية الدخول وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالالتحاق بالخدمة.

وذكرت الهيئة انها اتخذت كافة الترتيبات الضرورية والإستعدادات اللازمة لإستقبال المجندين من خلال إعداد برامج تدريبية وتأهيلية تمكنهم من إجتياز هذه المرحلة والإنخراط بالعمل بالخدمة الميدانية بعد ذلك.

وبينت أن مدة الخدمة العاملة للمجندين هي سنة ميلادية تنقسم الى قسمين اولهما تكون مدة شهرين دون مبيت يتم خلالها تدريب وتعليم المجندين مختلف العلوم والمهارات العسكرية اما القسم الثاني فهو لمدة عشرة أشهر يؤديها المجند في لواء الخدمة الوطنية العسكرية.

واشارت إلى أنه سيتم عقد دورات تأهيلية وذلك حسب الخطة التدريبية المعتمدة لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية.