وقعت رزم من الأموال النقدية من مركبة لنقل المال على طريق سريع في كاليفورنيا الجمعة، ما دفع بسائقين إلى التهافت للإفادة من هذه الفرصة غير المتوقعة.

غير أن فرحة السائقين لم تعمّر طويلا، إذ وصلت الشرطة سريعا إلى المكان لإعادة الوضع إلى طبيعته وأوقفت شخصين أظهرا طمعا كبيرا في هذه الحادثة.

وقال السرجنت كورتيس مارتن من شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا خلال مؤتمر صحافي "ثمة فيديوهات كثيرة تظهر أناسا يسرقون المال على الطريق السريع من خلال جمعه من الأرض".

وأكد أن الأموال التي وقعت من المركبة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات وتعود إلى مصرف ويجب تسليمها إلى مركز للشرطة.

وقد وقعت الحادثة بعدما فتح باب المركبة المصفحة عرضا بصورة غير متوقعة قرب سان دييغو في منطقة غير بعيدة من الحدود مع المكسيك.

وتظهر فيديوهات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أناسا يتوقفون على الطريق ويتهافتون ليغرفوا الأوراق النقدية الخضراء. حتى أن البعض كان يرميها في الهواء كالنثار.

وكتب مستخدم عبر انستغرام "هل رأيتم هذا قبلا؟ ماذا تفعلون لو حصل معكم ذلك؟"

وحذّرت الشرطة من أنها سيستعين بهذه الفيديوهات لتقفي أثر الأشخاص الذين لن يعيدوا المال الذي جمعوه من دون وجه حق. وقال السرجنت مارتن "من الأفضل أن يتحلّوا بالنزاهة بدل انتظار أن نجدهم ونقرع بابهم".

وأوقفت الشرطة في مكان الحادثة رجلا وامرأة تهافتا لجمع الأموال لكنهما علقا خارج سيارتهما على الطريق السريع بعدما اوصداها خطأ والمفتاح في داخلها