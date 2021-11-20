مثل رجل أمام محكمة في ألمانيا زاعما أنه يبلغ من العمر مئة عام واثنين، في محاولة لتأمين حقه في الحصول على معاش تقاعدي، في حين تشير السجلات الرسمية إلى أنه يبلغ 48 عاما.

ومثل الرجل الذي يعاني من شلل نصفي تشنجي أمام المحكمة المدنية في مدينةتسيله.

وقال القاضي أوفه دارير: "اعتقد أن من الواضح أننا لا نتعامل مع شخص يبلغ من العمر مئة عام واثنين". وأمر القاضي بأن يتحمل المدعي تكاليف التقاضي، والتي بلغت قيمتها 1000 يورو.

وأوضح القاضي للرجل أنه قد يرتكب بذلك جريمة قد تؤدي إلى قضية أخرى أمام المحكمة. كما أخبر المدعي أنه قد يواجه تكاليف أي إجراءات قانونية في المستقبل.

ولكن عندما سأل القاضي الرجل عما إذا كان يريد المضي قدما، رد عليه المدعي قائلا: "بالطبع".

ووفقا للوثائق المعروضة على المحكمة، يعمل الرجل بدوام كامل في إدارة بلدية شتاده بالقرب من هامبورج.

ولدعم مطلبه بالحصول على معاش تقاعدي، قدم المدعي بيانا تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين وشهادة ميلاد كان قد أعدها بنفسه.

وأصر المدعي على أن سلطات التقاعد الألمانية أخطأت في عام ميلاده، وأنه يجب أن يكون عام 1919 وليس .1973 كما قال إنه تعرض لحادث في عام 1973، مضيفا أنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل الحادث "لدواع أمنية".