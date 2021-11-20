من شرفة القصر وخلال احتفالات إمارة موناكو بالعيد الوطني أطلّ ابن الأميرة شارلين وابنتها ممسكَين برسمتين يعبّران من خلالهما عن حبهما لأمهما بينما هي تتماثل للشفاء.

والأميرة شارلين لاعبة أوليمبية سابقة، وقد علّقت مهامها العامة إلى حين انتهاء فترة التعافي في مكان غير معلوم عقب عودتها من مسقط رأسها جنوب أفريقيا هذا الشهر بعد بقائها في الخارج عدة أشهر.

وكتبت الأميرة جابرييلا، (6 سنوات) في لافتة رسمت فيها قلبين كبيرين باللون الأحمر "نفتقدك يا أمي". وكتب شقيقها التوأم، الأمير جاك "نحبك يا أمي".

وكان الاثنان يشاهدان موكبا من الشرفة مع والدهما الأمير ألبير قبل أن يدخلا لجلب الرسالتين.

وقال القصر يوم الثلاثاء إن شارلين تعاني من إعياء شديد وتحتاج للتعافي عدة أسابيع بعيدا عن أعين العامة.

وقال الأمير ألبير لمجلة بيبول إن شارلين تتلقى علاجا في مكان خارج موناكو حماية لخصوصيتها.