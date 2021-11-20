تستعد أول سفينة شحن في العالم تعمل بالكهرباء بالكامل وتسير ذاتيا، مملوكة لشركة يارا لصناعة الأسمدة للإبحار بمحاذاة الساحل الجنوبي للنرويج والقيام بدورها في تحويل صناعة البلاد إلى صناعة نظيفة.

وابتداء من العام المقبل من المقرر أن تحل السفينة يارا بيركلاند، التي يبلغ طولها 80 مترا، محل السفينة لوري هوليج بين مصنع يارا في بورسجرون في جنوب النرويج ومينائها للتصدير في بريفيك وتبلغ المسافة بينهما على الطريق البري 14 كيلومترا.

وستقلل السفينة انبعاثات الكربون بمقدار ألف طن سنويا تعادل 40 ألف رحلة بالديزل على الطريق البري، ومن المتوقع أن تعمل ذاتيا بالكامل خلال عامين.

وقال سفاين تور هولستر الرئيس التنفيذي ليارا إن ذلك يعني بالنسبة للشركة خفض انبعاثات ثاني أكسيدالكربون في مصنعها في بورسجرون، وهو أحد أكبر مصادر ثاني أكسيد الكربون المنفردة في النرويج.