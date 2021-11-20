أظهرت التقديرات الرسمية أن قيمة الأضرار الناتجة عن الثوران البركاني في لا بالما، إحدى جزر الكناري، وصل حتى الآن إلى نحو 700 مليون يورو (790 مليون دولار).

وقال رئيس وزراء جزر الكناري أنجيل فيكتور توريس "ولكننا مازلنا في وسط (الكارثة)" وذلك حسبما نقلت عنه القول صحيفة إلبايس ، مضيفا أن الأضرار تزيد كل دقيقة.

وأفاد تقدير أجري ببرنامج مراقبة الأرض الأوروبي "كوبرنيكوس" بأنه منذ بدأ البركان الثوران، في 19 أيلول/سبتمبر، دمرت الحمم التي تصل درجات حرارتها إلى 1300 درجة مئوية، أكثر من 2600 مبنى.

ووفقا لهذا، غطت طبقة سميكة من الحمم أكثر من 1040 هكتار من الأرض. وتساوي هذه المنطقة أكثر من 1450 ملعب كرة قدم أو نحو 4ر1 % من إجمالي أراضي الجزيرة.

أجلت السلطات اكثر من سبعة آلاف من إجمالي 85 ألف ساكن منذ بدء الثوران.

ودمرت نحو 66 كيلومترا من الطرق في سلسلة جبال كمبر فيجا في جنوب الجزيرة وأصبح لا يمكن اجتيازها.

وتراجع نشاط البركان بانتظام في الأسابيع الأخيرة وتتدفق الحمم ببطء ملحوظ.

غير أنه، بحسب الخبراء، من غير المعلوم متى سيتوقف نشاط البركان على الأقل على المدى القصير. وهذا واضح من خلال الهزات الكثيرة التي مازالت يتم تسجيلها على عمق أكثر من 30 كيلومترا أسفل الحمم والرماد الذي ينطلق من البركان.