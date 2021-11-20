ارتفعت البطالة في فرنسا بنسبة هامشية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الفرنسية (إينسي)

وارتفع معدل البطالة في فرنسا خلال الربع الثالث إلى 1ر8 بالمئة مقابل 8 بالمئة في الربع الثاني. وذكرت وكالة الاحصاء أن معدل البطالة استقر ما بين 8 و1ر8 بالمئة منذ الربع الأخير من 2020 على غرار مستوياته في أواخر 2019 قبل حدوث جائحة كورونا.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية ما بين 15 و24 عاما إلى 20 بالمئة في الربع الثالث مقابل 7ر19 بالمئة في الربع السابق عليه. وفي المتوسط، ارتفع معدل التوظيف بواقع 5ر0 بالمئة إلى 5ر67 بالمئة خلال الربع الثالث، في أعلى ارتفاع له منذ عام .1975