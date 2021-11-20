تتجه الحيوانات البرية المستخدمة في عروض السيرك بفرنسا إلى أن تصبح جزءا من الماضي بعد أن وافق البرلمان على حظر استخدامها لهذا الغرض.

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على التشريع، بما يجعل عمليات الشراء والبيع وتربية الحيوانات البرية لإقامة عروض سيرك، أمرا غير قانوني لمدة عامين اعتبارا من تاريخه.

وستصبح العروض وأيضا حيازة الحيوانات ونقلها أمرا غير قانوني لمدة سبع سنوات عقب تطبيق القانون.

وقال مجلس الشيوخ إن القانون ينص على أنه يجب على أي شخص يرغب في الحصول على حيوان أليف، أن يقضي أسبوعا لدراسة قراره، في محاولة لمكافحة عمليات الشراء الاندفاعية، التي يترتب عليها في كثير من الأحيان التخلي عن تلك الحيوانات.

وسيتم فرض غرامات كبيرة جراء التخلي عن الحيوانات، أو سوء معاملتها.