تعتزم الدنمارك السماح للجهات الحكومية بمطالبة الموظفين بإبراز "تصريح مرور خاص بفيروس كورونا"، الذي يحمل دليلا على التعافي أو التطعيم ضد كوفيد- 19، أو نتيجة سلبية لفحص كورونا، بموجب تشريع تجري دراسته.

وقال وزير الصحة ماجنوس هيونيك في مؤتمر إنه سيتم التصويت على مشروع القانون الأسبوع المقبل.

ووافقت النقابات العمالية ومنظمة أصحاب العمل على هذا الإجراء.

وارتفعت أعداد الإصابة بكوفيد- 19 في الدنمارك بسرعة في الأسابيع القليلة الماضية، على الرغم سير حملة التطعيم بصورة جيدة. وتم تسجيل أكثر من 4000 حالة جديدة اليوم الجمعة، وهو أعلى عدد منذ كانون أول/ ديسمبر.

وتم نقل حوالي 380 شخصا إلى المستشفى بسبب عدوى كوفيد- .19 وقال هيونيك: "إذا لم نتصرف، فسوف تزداد أعداد المصابين والعبء على المستشفيات".