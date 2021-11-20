ضبطت السلفادور 2,5 طن من الكوكايين بقيمة 62,5 مليون دولار خلال عملية في المحيط الهادئ أوقفت خلالها أربعة إكوادوريين وثلاثة مكسيكيين وكولومبيين اثنين، على ما أعلن الرئيس نايب بوكيلي.

وكتب الرئيس السلفادوري عبر حسابه على تويتر "بحسب التقديرات، تم ضبط أكثر من 2,5 طن (من الكوكايين) بقيمة تفوق 62,5 مليون دولار"، أي "أكثر من ألف بتكوين".

وأوقف تجار المخدرات المفترضون في البحر على بعد حوالى 460 ميلا بحريا (851,92 كيلومترا) جنوب أكاخوتلا بمقاطعة سونسوناتي في جنوب غرب البلاد.

وقال رئيس السفادور إن العملية أفضت إلى توقيف "تسعة أجانب وثلاث سفن والعثور على 135 كيسا يحوي كل واحد حوالى 20 رزمة من المخدرات".