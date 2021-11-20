اضطرت وزيرة الشؤون البحرية الفرنسية أنيك جيراردين للدفاع عن نفسها يوم الجمعة، ضد اتهامات لها بالاستسلام في نزاع مصائد الأسماك ما بعد بريكست مع بريطانيا.

وقالت جيراردين لمحطة "فرانس إنتر" الفرنسية الإذاعية ، إن التعويض المحتمل للصيادين الذين خرجوا خاليي الوفاض لا يعنى الاستسلام . وهذا لا يعني أننا سنتوقف عن النضال من أجل حقوق الصيادين". وأضافت أنه مازالت هناك مفاوضات يومية مع بريطانيا .

كما أكد الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الجمعة أن فرنسا تواصل الكفاح من أجل حقوقها في صيد الأسماك. وقال ماكرون في بلدة أولنوي-أيميرس شمال فرنسا: "نواصل القتال، ولا نتخلى عن صيادينا".

وقال انه يتوقع ان تدافع المفوضية الأوروبية عن مصالح الدول الأوروبية المتضررة ومن بينها فرنسا. وإذا لم تضطلع بدورها فإن فرنسا ستفعل ذلك .