ازدادت تكلفة خدمة ديون حكومة المملكة المتحدة بأكثر من ثلاثة أضعاف في تشرين أول/ أكتوبر مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع التضخم، مما جعل عجز الميزانية يتخطى توقعات خبراء الاقتصاد.

ووصلت تكاليف الفائدة إلى 6ر5 مليار جنيه إسترليني (6ر7 مليار دولار أمريكي) مقارنة بـ 8ر1 مليار جنيه إسترليني في نفس الشهر عام 2020، حسبما ذكر مكتب الإحصاء الوطني. وارتفعت تكاليف خدمة الدين بنسبة 63 % في أول سبعة شهور من العام المالي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة بسبب ارتفاع التضخم حيث يرتبط ربع الدين الوطني بأسعار التجزئة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 6 % في تشرين أول/ أكتوبر، وهذا أعلى معدل منذ 1991، مما أثار الشكوك بشأن توقع مكتب مسؤولية الميزانية لوصول المؤشر إلى 2ر5 % للربع الرابع.