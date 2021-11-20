قدمت ألمانيا مساعدات مالية تصل إلى 400 مليون يورو للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وقال رئيس الصندوق جيلبرت إف. هونجبو في بيان إن القرض الذي يقدمه بنك التنمية الحكومي الألماني "كيه إف دابليو" يهدف إلى مساعدة المنظمة التابعة للأمم المتحدة في روما على دعم الناس في أفقر بلدان العالم في مكافحة عواقب تغير المناخ.

وأضاف: "هذه المساعدات المالية من بنك التنمية الألماني لصالح التنمية الريفية والقدرة على المقاومة جاءت في توقيتها المناسب".

وأشار هونجبو إلى مؤتمر المناخ العالمي "كوب 26" الذي انعقد في جلاسكو في وقت سابق من هذا الشهر، والذي بحسب تصريحات، شهد "طلبات يائسة" من البلدان الفقيرة للحصول على مزيد من المساعدات للتعامل مع عواقب تغير المناخ.

ويكسب معظم الناس في أفقر دول العالم قوت يومهم من الزراعة وهم معرضون بشدة لتغيرات المناخ مثل الجفاف أو الفيضانات.

ومن المقرر استخدام أموال بنك التنمية الألماني في التمويل المشترك لبرنامج "إيفاد" للقروض والمنح، والذي من المقرر أن يصل إجماليه إلى 5ر3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2022 حتى .2024 ويهدف البرنامج إلى دعم حوالي 140 مليون شخص في المناطق الريفية.