لقي مراهق ثان حتفه بعد اصطدام حافلة صغيرة تقل طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وقطار إقليمي بشمال إيطاليا.

وأكد المستشفى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المرهق (18 عاما) توفي متأثرا بجروحه الخطيرة في مستشفى بمدينة بارما يوم الجمعة. وكان الشاب قد دخل المستشفى يوم الخميس لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه.

وكان طالب آخر (18 عاما) قد توفي في مكان الحادث.

وكشف التحقيق أن الحافلة الصغيرة سارت مباشرة عند منعطف، وتوقفت تحت جسر على الطريق السريع على خطوط السكك الحديدية ثم اصطدم بها قطار كان يقترب في تلك اللحظة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن سائق السيارة ومقدم رعاية أصيبا بإصابات طفيفة.