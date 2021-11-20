ودع مئات الأشخاص المغني السلوفاكي الشهير، ميروسلاف "ميرو" زبيركا، في براغ.

وحضرت رئيسة سلوفاكيا، سوزانا كابوتوفا، ونائب رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيتش، مراسم الجنازة، في محرقة الجثث، مساء أمس الجمعة، كضيفي شرف.

وتوفي زبيركا في العاشر من تشرين ثان/نوفمبر الجاري في براغ، عن عمر 69 عاما.

وولد زبيركا في براتيسلافا في 21 تشرين أول/أكتوبر 1952 .

وغني زبيركا أغانيه باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اللغة السلوفاكية.

وكانت حياة زبيركا موضوعا لفيلم بعنوان "ميكي"، وهو الاسم الذي كان يلقب به. وتم عرضه العام الماضي.