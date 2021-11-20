نأى المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يوليان ناجلسمان، بنفسه عن دعوات تطبيق قاعدة "2 جي" على الرياضيين المحترفين حال تفاقم وضع وباء كورونا.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال ناجلسمان، بعد الهزيمة التي تلقها بايرن أمام اوجسبورج مساء أمس الجمعة:" لا أدري لماذا يحتاجه الآن الرياضيون المحترفون والآخرون لا".

وأضاف أنه ليس مهتما بهذا الأمر.

كان رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر اقترح فرض قاعدة "2 جي" على اللاعبين في الاستادات (التي تقصر الدخول على الملقحين ضد كورونا والمتعافين من كوفيد19-).

وفي المقابل، قال المدير الرياضي للنادي البافاري حسن صالح حميدتش في تصريحات لخدمة البث المباشر (دي ايه زد إن) إن بايرن ميونخ سيتبع بطبيعة الحال قرارات الساسة :" سنفعل ما يتم تقريره وعلينا جميعا أن نحترم القوانين".

وأضاف حميدتش أن التطعيم الإجباري غير موجود في الوقت الراهن :" أما عن موقف النادي وموقفي أنا الشخصي، فيتمثل في ضرورة أخذ التطعيم لأنه الطريق الوحيد للخروج من الجائحة، وأنا فعلت هذا".

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من اللاعبين في بايرن ميونخ لم يتلقوا التطعيم المضاد لكورونا، ومن بينهم جوشوا كيميش26/ عاما/ الذي تغيب عن مباراة أوجسبورج أمس لاضطراره إلى دخول الحجر الصحي مجددا بسبب مخالطته شخصا أظهرت نتيجة الاختبار إصابته بعدوى كورونا.

ورفض ناجلسمان استخدام غياب كيميش ذريعة لهزيمة الفريق البافاري أمس أمام أوجسبورج بهدفين مقابل هدف وقال إن هذا سيكون شيئا " أخرق للغاية"، مشيرا إلى أن هناك أندية أخرى يمكن أن "تتذمر على نحو واضح في حال غياب لاعب أو لاعبين اثنين، لكننا كنادي بايرن ميونخ لا ينبغي لنا أن نفعل ذلك".