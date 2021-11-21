3 سنوات مدة عمل المجلس وصرف المكافأة المالية الشهرية المقررة للأعضاء

أصدر وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان قرارا وزاريا بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة.



وبموجب القرار، تمت إعادة تشكيل المجلس برئاسة المستشار د.عبيد مجول العجمي وكيل محكمة التمييز والمستشار حمود محمد المطوع نائبا للرئيس وعضوية كل من المستشار محمد جاسم بهمن - المستشار بمحكمة الاستئناف، وحيدر طاهر الحرز ويوسف حسن قراشي.



ويتولى المجلس الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه من مجلس إدارة الجهاز والمتعلقة بالمخالفات الواردة في المادة 34 من أحكام القانون 72/2020 في شأن حماية المنافسة.



وينص قرار وزير التجارة والصناعة على ان تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ صدور القرار وتصرف للمجلس المكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار الوزاري 207/2020، على ان يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار، كما يلغى القرار الوزاري 203/2020، والقرار الوزاري 180/2020، وكل ما يعمل به من أحكام.