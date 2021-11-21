عاطف رمضان



ضبط فريق من المفتشين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة أمس 3 مخازن تخصص أحدها ببيع الساعات التي تحمل علامات تجارية مقلدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة السلع المقلدة.



وكانت حصيلة المخزن الأول 32 ألف ساعة بالإضافة إلى 2000 قطعة إكسسوار، بينما كانت حصيلة المخزن الثاني هي 1000 حقيبة و300 شال نسائي و12 حذاء و25 قلادة. وكان المخزن الثالث عبارة عن مطبعة تقوم بطباعة العلامات التجارية على الأكياس والعلب.



وقام فريق الطوارئ بالتحفظ على السلع المضبوطة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.