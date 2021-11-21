أعلنت كل من «تيسو» و«دورنا سبورتس» عن تجديد العقد المبرم فيما بينهما والذي يشهد استمرار شركة صناعة الساعات السويسرية كضابط رسمي للوقت لبطولة FIM MotoGP™ العالمية لعدة سنوات قادمة. وهذا يؤدي إلى التوسع في الشراكة القائمة طويلة الأمد ويتضمن أيضا تواجدا تجاريا موسعا في بطولات MotoGP™، مما يرتقي بالتعاون إلى آفاق جديدة.



وقد أصبحت «تيسو» التي تأسست في عام 1853 ضابطا رسميا للوقت لسباقات MotoGP™ في عام 2001، وبالتالي يصادف هذا الموسم الذكرى السنوية العشرين لهذا التعاون، مع استمرار اقتراب المسابقة أكثر فأكثر، ومن خلال حسم السباقات وحتى البطولات بمثل هذه الهوامش الصغيرة، أصبح دور «تيسو» أكثر حيوية مع كل موسم.



وبعيدا عن حلبة السباق، تصدرت الشراكة المبرمة بين «تيسو» وMotoGP™ العناوين الرئيسية أيضا، حيث استلهمت العلامة التجارية صناعة مجموعات مذهلة من الساعات من عالم MotoGP™ مما يعكس التزاما مشتركا بالتميز والدقة والإتقان.



ويمنح المتسابق بالمراكز الأولى في كل فئة من كل سباق من سباقات الجائزة الكبرى أيضا ساعة حصرية وشهادة المراكز الأولى من «تيسو»، بالإضافة إلى جائزة Poles of Pole التي تمنح في نهاية الموسم للمتسابق في كل فئة مع معظم المراكز الأولى.



تتمتع «تيسو» أيضا بحضور رمزي على جانب المضمار في مواقع رئيسية على مدار الجدول الزمني وقد أضافت مؤخرا دورا جديدا لها كراع رئيس لعدد من سباقات الجائزة الكبرى في الموسمين الماضيين، مما زاد من تعزيز التعاون بين شركة صناعة الساعات وأسرع بطولة لسباقات الدراجات النارية في العالم، وقد تم التأكيد الآن على استمرار هذا التواجد الأساسي في إطار هذا العقد الجديد، مع تربع اسم تيسو على رأس القائمة في سباق الجائزة الكبرى في كل موسم.



وقد صرح كبير المسؤولين التنفيذيين في «دورنا سبورتس» كارميللو إيزبيليتا قائلا «يسرنا الاحتفال بمرور أكثر من عقدين من التعاون مع تيسو بإعلان مهم آخر يؤدي إلى التوسع في شراكتنا مرة أخرى»، مضيفا «ان وجود تيسو بصفتها ضابطا رسميا للوقت يضمن استمرار بقاء رياضتنا في أيد أمينة ومتمكنة، كما أننا نتطلع كذلك إلى مشاهدة كل مجموعة جديدة من الساعات المستوحاة من سباقات MotoGP™، كما أن تربع اسم «تيسو» على رأس القائمة في سباق الجائزة الكبرى كل موسم يعتبر أيضا من ضمن الأخبار الرائعة، مما يضمن احتفاظ اسم «تيسو» بحضوره المتميز في الحلبة في حقبة جديدة أخرى من الشراكة».



من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة «تيسو» سيلفين دولا قائلا «يعكس العالم التقني للدراجات النارية طبيعة (تيسو) تماما، حيث يتشارك شغفنا بالمنتجات والتطوير المستمر ووجود الدافع لمواصلة تخطي الحواجز. كما أنه يشكل مصدر إلهام لصنع ساعات فريدة بمميزات تبرز التفاصيل المذهلة للدراجة والتي يمكن مشاهدتها في مجموعة MotoGP Race-T Tissot.



وزاد: إننا لنتطلع إلى الاستمرار في العمل مع دورنا ومواصلة إلهام بعضنا بعضا لتحقيق نتائج متميزة في كل من ضبط الوقت ومنتجاتنا وذلك للرياضيين والمشجعين على حد السواء».