طارق عرابي



أكدت مدير القطاع التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم، أن اجتماعات حثيثة جمعت «معرض الكويت» مع وزارة المالية لمناقشة إمكانية تسلم أرض المعارض بعض القاعات الخالية التي تم تسليمها لوزارة الصحة مع بدء جائحة فيروس كورونا لاستخدامها مستشفى ميدانيا.



وقالـت الدهيــم فـي تصريــــح خــاص لـ «الأنباء» ان وزارة المالية ناقشت إمكانية التنازل عن بعض القاعات، خاصة القاعتين 4 و8، اللتين تم الاستغناء عنهما من قبل وزارة الصحة منذ وقت طويل، متوقعة أن تصدر «المالية» قرارها بتسليم هاتين القاعتين إلى أرض المعارض قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد تقديم دراسة وزارة الصحة حول هذا الأمر، خاصة بعد وصول نسبة المناعة المجتمعية إلى أكثر من 80% حاليا.



على صعيد متصل، يترقب الجمهور افتتاح معرض الكويت للعطور الذي ستنطلق فعالياته يوم 25 الجاري ولمدة 17 يوما، والذي سيمثل أول أعمال شركة معرض الكويت الدولي منذ جائحة فيروس كورونا، حيث من المقرر أن يقام المعرض على مساحة 24 ألف متر مربع في 6 خيام خارجية أقيمت خصوصا لهذا الغرض.