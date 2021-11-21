عقدت شركة الاستثمارات الوطنية مؤتمر المحللين للأشهر الـ 9 من 2021، وذلك يوم الخميس 11 الجاري، حيث شارك في المؤتمر كل من رئيس تنفيذي للشؤون المالية جريش ناير، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المصرفية سهيل لادها، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الثروات المثنى المكتوم الذي استهل المؤتمر بتقديم عرض موجز عن الشركة ولمحة عامة عن النتائج المالية الإيجابية عن فترة الأشهر الـ 9 من هذا العام والتي أثبتت أن شركة الاستثمارات الوطنية تواصل الاحتفاظ بمركز مالي قوي وأصول ذات جودة عالية وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، وذلك بفضل نجاح استراتيجية الشركة وخبرة فريق العمل.



المركز المالي



من جانبه، قدم جريش ناير شرحا تفصيليا عن المركز المالي للشركة، إذ نجحت في تحقيق نمو بارز في صافي الأرباح بلغت 22.4 مليون دينار وربحية للسهم تعادل 28.1 فلسا من خلال بيان الدخل، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق ربح قدره 20.9 مليون دينار كدخل شامل آخر من خلال حقوق المساهمين، كما بلغ إجمالي الدخل الشامل 43.3 مليون دينار خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2021.



وقال ناير إن شركة الاستثمارات الوطنية نجحت في تحقيق أداء استثنائي جيد خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي تراجعت فيه الشركة بتحقيق خسائر قدرها 7.9 ملايين دينار من خلال بيان الدخل، وخسارة للسهم بلغت 9.9 فلوس، علما أن إجمالي الخسارة الشاملة للأشهر الـ 9 من عام 2020 بلغت 6.8 ملايين دينار.



وأشار إلى أن العائد على متوسط حقوق الملكية والعائد على متوسط الأصول بلغ 11.7% و10% لكل منهما على التوالي خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من 2021، مبينا أن نسبة الرافعة المالية بلغت 0.23:1 خلال تلك الفترة، كما أن إجمالي أصول الشركة ارتفعت بنسبة 30% لتبلغ 278.2 مليون دينار خلال الأشهر الـ 9 من 2021، مقارنة بأصول بلغت 213.3 مليون دينار خلال الأشهر الـ 9 من العام الماضي.



إجمالي الأصول



من جهة ثانية، قال ناير ان إجمالي الأصول المملوكة للشركة شهدت نموا بنسبة 25.7% خلال الأشهر الـ 9 من عام 2021، حيث بلغت 278 مليون دينار مقارنة بأصول بلغت 221 مليون دينار في نهاية 2020، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى الارتفاع في قيمة الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال محفظة الربح أو الخسارة والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وكذلك يرجع هذا النمو جزئيا إلى الزيادة في الأصول ذات الرافعة المالية.



وذكر أن حقوق المساهمين العائدة للشركة الأم ارتفعت خلال فترة الأشهر الـ 9 لتبلغ 207.4 ملايين دينار مقارنة بـ 167.1 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2020.



وأوضح ان شركة الاستثمارات الوطنية نجحت في تحقيق مسار نمو تصاعدي منذ بداية العام الحالي، وظهر ذلك جليا منذ إعلان الشركة عن نتائج الربعين الأول والثاني من 2021، واستكملت الشركة مسيرة النمو خلال الربع الثالث لتحقق صافي أرباح من خلال بيان الدخل بلغت 7.3 ملايين دينار، وبلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الثالث 20.3 مليون دينار.



أداء الشركة



وتناول ناير بالعرض وبتحليل العناصر الرئيسية المحركة لأداء شركة الاستثمارات الوطنية، حيث قال ان إجمالي الدخل خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2021 بلغ 32.2 مليون دينار، مقارنة بدخل بلغ 1.1 مليون دينار خلال الفترة المقارنة نفسها من العام الماضي 2020. وأوضح ان العوامل الرئيسية التي أسهمت في انتعاش إجمالي دخل شركة الاستثمارات الوطنية خلال فترة الأشهر الـ 9 من عام 2021، كانت مكاسب الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة والتي بلغت 21.3 مليون دينار، بالإضافة إلى أن زيادة قيمة الاستثمارات الكويتية المسعرة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر البالغ 17.9 مليون دينار. وذكر أن قيمة المصروفات الإدارية البالغة 5.4 ملايين دينار للأشهر الـ 9 الأولى من عام 2021، أعلى بدرجة طفيفة مقارنة بالفترة من عام 2020، وذلك بسبب الزيادة في مصاريف التشغيل في الشركات التابعة نتيجة الزيادة في العمليات.



الأصول المدارة



أوضح ناير أنه خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 سجل الدخل من أتعاب الإدارة والوساطة والاستشارات نموا بنسبة 46.5% ليصل إلى 5.88 ملايين دينار خلال الأشهر الـ 9 الأولى، مقارنة بـ 4.02 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من عام 2020، وقد كان الدافع الرئيسي لهذا النمو هو زيادة إيرادات الوساطة من إحدى شركاتنا التابعة وهي شركة الوسيط للأعمال المالية، كما ارتفعت أتعاب الصناديق ومحافظ العملاء بنسبة 45.2%.



وأشار إلى أن الأصول المدارة بصفة الأمانة من قبل شركة الاستثمارات الوطنية شهدت زيادة قدرها 12.3% لتبلغ 1.13 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2021، مقارنة بأصول بلغت 1.01 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام 2020، مبينا ان قفزة الأصول المدارة تعود إلى سعي الشركة الدائم والمستمر في توفير عوائد أعلى من المتوسط لعملاء محافظ الشركة مع المحافظة على رأس المال.



تنمية الأعمال



من جانبه، قال سهيل لادها ان الشركة ترتكز على 4 عناصر استراتيجية رئيسية تتخذها لتنمية الأعمال وتعزيز المكانة التنافسية وهي: بناء الأصول المدارة، والتي تعمل على 3 مبادرات رئيسية، حيث يتم العمل على تطوير المنتجات بطريقة منظمة، مع التركيز على رأس المال الاستثماري والمنتجات العقارية الدولية، وفي سبيل ذلك تقوم الشركة ببناء فريق طرح قوي بإضافة نخبة من المصرفيين المؤهلين لدعم النمو، بالإضافة إلى ذلك يتم بناء سمعة راسخة لجلب فرص استثمار مشتركة لمستثمري الشركة، ومن أمثلتها شركة بورصة الكويت، وشركة السكب الكويتية وشركة تيسكو (فينكو)، وشركة فيدكس.



وتناول لادها العنصر الثاني في استراتيجية «الاستثمارات الوطنية»، حيث قال انه يتركز في تمكين التكنولوجيا والكفاءات، حيث تعمل الشركة على تركيز جهودها في المرونة الرقمية والاستثمار في رقمنة العمليات وتطوير بيئات العمل، وتماشيا مع ذلك أطلقت «الاستثمارات الوطنية» قنوات رقمية جديدة للعملاء مثل التداول عبر الإنترنت (NICTrade) ومنصة العميل وتطبيق الواتساب لإدارة علاقات العملاء.



وقال ان العنصر الثالث من الاستراتيجية يتمحور في تعزيز الحوكمة وهي من الأسباب الاستراتيجية التي ساهمت في ترقية شركة الاستثمارات الوطنية إلى وضع السوق الأول في بورصة الكويت، مما يظهر التزامنا بزيادة الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى ذلك تحديث إطار عملنا لإدارة المخاطر ليشمل مقاييس كمية ونوعية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.



وأخيرا العنصر الرابع والمتمثل في بناء وتطوير الريادة الاستثمارية المصرفية في قطاع السوق المتوسطة في الخدمات المصرفية الاستثمارية مع التركيز على العملاء متوسطي الحجم حيث قدم العام 2020 منصة ممتازة لتنفيذ العديد من المعاملات الرئيسية وبناء فرق متخصصة في أسواق رأس المال، وإتمام عمليات الدمج والاستحواذ ورأس المال الاستثماري والتي حددت كمجالات نمو رئيسية.



اقتناص الفرص



على صعيد آخر، قدم لادها العديد من الحالات التي تعد بمنزلة أمثلة واضحة على قدرة الشركة في اقتناص الفرص وتنفيذها في السوق، مثل بورصة الكويت والتي تمثلت فكرة الاستثمار في الحصول على أصل مهم استراتيجيا بتدفقات نقدية قوية ومتكررة ومستدامة وذلك نظرا لموقعها الريادي في السوق، حيث تم الاستحواذ على حصة مسيطرة في بورصة الكويت في فبراير عام 2019، وبلغت حصة الشركة المباشرة 14.4% منذ عملية الاستحواذ، وخضعت بورصة الكويت للاكتتاب العام وعملية الإدراج، وبلغ سعر السوق اليوم أضعاف تكلفة الشراء حتى الآن، وحقق الاستثمار عائدا إجماليا مضاعفا لـ 8.44 مرة، وذلك استنادا الى قيم السوق حاليا.



وأوضح ان الحالة الثانية التي تمت بخصوص شركة السكب الكويتية، حيث كان المغزى من الاستثمار هو الاستحواذ على أصل التسعيرة التي تتمتع بقيمة جوهرية أكبر بكثير من القيمة السوقية السائدة، حيث تم الاستحواذ على 20% في يناير 2019، وتم عمل اللازم لتحقيق القيمة، وتمت استعادة معظم اسهم الشركة في هذه الصفقة، حيث بلغ إجمالي العائد المضاعف 1.42 مرة على أساس القيمة السوقية.



وأضاف: «هناك مثال آخر جدير بالملاحظة وهو صفقة شركة تيسكو فينكو، حيث كان الهدف من الاستثمار تقديم عوائد نقدية جذابة لمستثمري الشركة من خلال الحصول على عقارات مستأجرة من قبل مستأجرين مؤهلين يتمتعون بجدارة ائتمانية جيدة، وحققت الصفقة أرباحا ثابتة مع تحقيق ارتفاع في القيمة».



وقال ان هناك استثمارا ناجحا آخر ويتمثل في مشروع فيديكس (FedEx) الكائن في إيطاليا، حيث قامت شركة الاستثمارات الوطنية في الاستثمار مع مطور رائد في مشروع مستودعات لوجستية في إيطاليا، وقام أحد المطورين الرائدين بتطوير المشروع، وتم توقيع عقد لتأجيره إلى شركة فيديكس لمدة 15 عاما، ويتوقع أن يحقق المشروع عائدا نقديا يبلغ 8% وصافي معدل عائدا داخليا يبلغ 9% على مدار 18 شهرا.



وذكر أن عملية الطرح الخاص وإدراج شركة الصفاة للاستثمار والذي تم تنفيذه في شهر أكتوبر 2021، تعتبر خطوة ناجحة وقدمت أداء ممتازا بعد الإدراج، حيث كان الهدف من العملية توفير الدعم للعميل في تنفيذ الاكتتاب الخاص وتلبية متطلبات الإدراج في السوق الرئيسي في بورصة الكويت.



أداء القطاعات الرئيسية خلال 2021



استعرض جريش ناير الأحداث البارزة خلال 2021 لبعض القطاعات الرئيسية لشركة الاستثمارات الوطنية، حيث قال ان قطاع مينا للأوراق المالية قد استفاد من بعض الفرص الاستثمارية، من خلال تحول بناء المراكز التكتيكي لصناديق الشركة ومحافظ العملاء نحو قطاعات مهيأة للتعافي، وقد ساهم ذلك في تحقيق عوائد إيجابية خلال فترة الأشهر الـ 9 لعام 2021 لصناديق الشركة الاستثمارية.



وذكر أن قطاع مينا للأوراق المالية وضع خططا تفصيلية للاستفادة من جميع الأدوات الجديدة المصرح بها من قبل بورصة الكويت والاستفادة منها، ونجحت الشركة في إطلاق خدمة صانع السوق وتم اختيار سهم شركة بورصة الكويت ليكون باكورة الشركات التي ستقدم عليها هذه الخدمة، فيما انضمت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية إلى القائمة، ومن المتوقع إضافة المزيد من الشركات الأخرى خلال الفترة المقبلة. وذكر أن القطاع يواصل تعزيز قواعد بياناته الشاملة وأنظمته التحليلية الداخلية لتوفير رؤى استراتيجية وتوصيات في الوقت المناسب حول جميع جوانب الأسواق المحلية والإقليمية.



الاستثمارات المصرفية.. صفقات ناجحة وأداء مميز



تناول جريش ناير أداء قطاع الاستثمارات المصرفية في شركة الاستثمارات الوطنية، حيث قال إن إدارة الخدمات الاستشارية نجحت خلال الفترة الماضية في إتمام عملية إدراج شركة الصفاة للاستثمار في بورصة الكويت، وتدبير التمويل لإحدى الشركات الرائدة في مجال اللياقة البدنية والصحية، وحاليا وفي طور تنفيذ معاملات شراء لشركة لوجستية رائدة والتي تعتبر إحدى الشركات الكبرى في الكويت، والحصول على تمويل الاستحواذ لصفقة الشراء وترتيب تمويل المشروع، كما تقوم الشركة بالعمل على عمليتين رئيسيتين قبل الاكتتاب العام والذي يتوقع إتمامهما في عام 2022.



وحول إدارة الاستثمارات البديلة، قال ناير انه قد تمت بنجاح تنفيذ استثمار لمشروع سكني طلابي في منطقة أورلاندو بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية، كما أن الشركة بصدد المراحل النهائية للاستثمار في منصة إقليمية رائدة لرؤوس الأموال المتخصصة في توصيل الطلبات الاستهلاكية.



وتابع أن الشركة قد قامت بالاستثمار في العديد من فرص رأس المال الاستثماري المباشر في شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وأيضا الاستثمار في شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الغذائية، والاستثمار في منصة تجارة إلكترونية إقليمية رائدة، مشددا على أن الشركة مستمرة في استكشاف الاستثمارات الجديدة وفرص الاستثمار المباشرة.



وأوضح ان قطاع الاستثمارات العقارية لدى شركة الاستثمارات الوطنية يعمل على زيادة معدل التحسين والتطوير لجميع الأصول العقارية في المحافظ لزيادة الإيرادات وقيمة العقارات، وإعادة هيكلة القطاع ووضع السياسات والإجراءات لتحقيق رضا العملاء، وقد تمكن القطاع من تحقيق معدلات إشغال كاملة في منتزه الوطنية من خلال إطلاق حملات تسويقية قوية، وتم البدء بحملة جديدة لتطوير وتحسين جميع الأصول في المحفظة العقارية لزيادة الإيرادات وقيم الممتلكات، وقد تمكنت الشركة من الحفاظ على معدلات إشغال معقولة خلال عام 2021، على الرغم من الظروف التي ألقت بها جائحة كورونا.