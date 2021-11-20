بيروت: كل الأنظار تتجه إلى الانتخابات النيابية التي صارت محور الوضع والحركة في لبنان، رغم كل الأزمات التي تفتك به وتنهش في جسده الوهن والمريض. المسؤولون والديبلوماسيون الدوليون لا سؤال عندهم إلا عن مصير الانتخابات النيابية.. القوى السياسية و«المدنية» لا عمل لها إلا في نطاق الانتخابات، ولا صوت يعلو على صوت «المعركة النيابية»، حتى الحكومة باتت تتصرف على أساس أنها حكومة انتخابات وليست حكومة إصلاحات ولا حكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكن الانتخابات النيابية ليست وحدها في سنة مزدحمة بالاستحقاقات الانتخابية، ومنها ما بات في حكم المؤجل (الانتخابات البلدية والاختيارية)، ومنها ما دخل في دائرة الشكوك المتعاظمة (الانتخابات النيابية)، ومنها ما يخيم عليه شبح الفراغ (الانتخابات الرئاسية).



باب الانتخابات النيابية فتح على مصراعيه، وكل المؤشرات والمقدمات، بدءا من جولة التعديلات والطعن، تدل على أنها ستكون معركة سياسية شعبية طاحنة.. أما ملف الانتخابات الرئاسية فإنه فتح في الكواليس الديبلوماسية والسياسية، وبدأ التداول في احتمالاته وظروفه، وهذا طبيعي أن يحدث في السنة الأخيرة من العهد ومع بدء العد العكسي له.. وقد انطلق البحث في الملف الرئاسي من المعطيات والمناخات التالية:



1 ـ تتوقف الانتخابات الرئاسية «مسارا أو مصيرا» على الانتخابات النيابية وترتبط بها ارتباطا وثيقا: إذا جرت الانتخابات النيابية، فإن الطرف السياسي الذي يفوز في الانتخابات النيابية ويخرج رابحا من أول اختبار للقوى بعد سنوات الأزمة والانهيار، سيعزز فرصه وأوراقه في الاستحقاق الرئاسي، وكلمته في تحديد مواصفات وهوية الرئيس الجديد حتى لو كان اختياره يخضع لأحكام وضرورات «الظرف» الداخلي والإقليمي في حينه. إذا لم تحصل الانتخابات النيابية لسبب ما، فإن الانتخابات الرئاسية تواجه خطر الإلغاء ومركز الرئاسة يواجه خطر الفراغ لمرة ثالثة منذ العام 2005.



ورغم تحديد موعد مبدئي للانتخابات في 27 مارس 2022، يمكن أن يتأجل الى 8 أو 15 مايو ضمن المهلة القانونية، ورغم التأكيدات الصادرة عن القيادات السياسية بأنها تريد الانتخابات وحريصة على إجرائها في موعدها، ورغم الرغبة القوية لدى المجتمع الدولي بإجرائها والتلويح بعقوبات على السياسيين والمسؤولين في حال إلغائها.. رغم كل ذلك تحوم الشكوك حول مصير الانتخابات في ظل تصاعد التوترات السياسية والطائفية، والخلاف حول تعديلات قانون الانتخابات وموعدها وتصويت المغتربين فيها. وبالتالي، فإن إيجاد ذريعة أو حجة لتأجيل الانتخابات ليس بالأمر الصعب ويمكن أن يتحقق عبر طريقين ووسيلتين: تغذية وتأجيج الخلاف حول قانون الانتخاب وتفجير الألغام فيه، أو افتعال حادث أمني كبير أو اشتباكات أمنية حساسة.



لكن تأجيل الانتخابات، فيما لو حصل، لا يعني حكما التمديد للمجلس النيابي الحالي على غرار التمديد الذي حصل في العام 2013، ولا يعني أن المجلس الحالي هو الذي سينتخب الرئيس الجديد لأن مثل هذا التوجه سيواجه هذه المرة باعتراض ورفض من قوى المعارضة التي تعتبر أن ورقة التأجيل والتمديد يتحكم فيها حزب الله، وسيلعبها في حال شعر بأنه يواجه خسارة الأكثرية النيابية، والتي ستلعب بالمقابل ورقة الاستقالة الجماعية من المجلس النيابي لكتل أساسية، ما يفقده شرعيته الميثاقية والدستورية.. وفي هذه الحالة لا يعود من برلمان موجود لانتخاب رئيس الجمهورية، ويسقط البلد في الفراغ الكامل «النيابي والحكومي والرئاسي» ويدخل في مرحلة «انتقالية تأسيسية».

2 ـ إجراء الانتخابات الرئاسية، بعد النيابية لا يعني أنها ستكون نسخة منقحة عن انتخابات 2016، في ظل اختلاف ملموس بين ظروف الأمس واليوم. فلا لعبة «الفراغ الرئاسي» على سبيل الضغط والابتزاز يمكن اعتمادها وتكرارها هذه المرة، ولا حصر الترشيحات النهائية في مرشحين اثنين ومن فريق سياسي واحد أمر يمكن أو يسهل أن يتكرر. فإذا كان الملف الرئاسي جرى تناوله طوال سنوات عهد الرئيس ميشال عون من خلفية أنه محصور بين جبران باسيل وسليمان فرنجية، فإن الوضع لم يعد كذلك بعد الأضرار والتشوهات التي أصابتهما: باسيل الذي كان الهدف الاول لانتفاضة 17 تشرين وتعرض لعقوبات أميركية، ويواجه الامتحان الشعبي في الانتخابات المقبلة.. وفرنجية المصنف داخل المنظومة ويواجه وزيره السابق يوسف فنيانوس اتهامات قضائية ويدفع ثمن الأزمة مع السعودية التي تسبب فيها وزيره الحالي جورج قرداحي.



ويعتقد كثيرون أن قائد الجيش العماد جوزف عون هو المستفيد من المنحى الجديد داخل لبنان، وأنه بات يشكل «البديل» عن باسيل وفرنجية، وأن الظروف تدفع باتجاه اللجوء الى «الخيار الثالث».. لكن ما هو حاصل فعلا أن المعركة الرئاسية المتحولة، من خانة «الرئيس الحزبي الحليف لحزب الله» الى خانة «الرئيس التوافقي»، تطرح على بساط البحث أكثر من اسم وأكثر من مفاجأة، ومن بينها العماد جوزف عون الذي لم يرسل حتى الآن أي إشارة رئاسية، والذي ينتظره دور حساس في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية، دور في إدارة المرحلة الانتقالية.