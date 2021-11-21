استقبلت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الدفعة 49 المجندين، وذلك بعد أن أتم المجندون جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم موزعين على الجهات التالية: محافظة العاصمة وحولي والفروانية معهد الخدمة الوطنية العسكرية، محافظة الأحمدي معهد الدفاع الجوي، محافظة الجهراء معهد القوة البرية، محافظة مبارك الكبير معهد الحرس الأميري.



وكان في استقبال المجندين لحظة دخولهم رئيس وضباط وأفراد هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، والذين قاموا بدورهم بتنظيم عملية الدخول، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالالتحاق بالخدمة العاملة. هذا، واتخذت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال المجندين، من خلال إعداد برامج تدريبية وتأهيلية تمكنهم من اجتياز هذه المرحلة والانخراط بالعمل بالخدمة الميدانية بعد ذلك، حيث إن مدة الخدمة العاملة للمجندين هي سنة ميلادية تنقسم إلى شهرين دون مبيت، يتم من خلالها تدريب وتعليم المجندين مختلف العلوم والمهارات العسكرية، و10 أشهر يؤديها المجند في لواء الخدمة الوطنية العسكرية/11 وستعقد دورات تأهيلية وذلك حسب الخطة التدريبية المعتمدة.