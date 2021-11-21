

دارين العلي



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، ان الوزارة تجهز حاليا للبدء بتركيب العدادات في منطقة حولي بعد ان شارفت على الانتهاء من منطقة السالمية.



وأوضحت المصادر انه تم الانتهاء من أعمال المسح الميداني للعدادات في منطقة حولي بالكامل، وجار مسح عدد عدادات منطقة الفروانية تمهيدا لإدخالها في أنظمة الوزارة تحضيرا لعملية استبدال العدادات فيها بعد الانتهاء من منطقة السالمية.



هذا، ولفتت المصادر إلى انه يوجد 75 ألف عداد في منطقة السالمية كاملة منها 13 ألف عداد في قطعة 12، حيث تم الانتهاء منها ويوجد فيها اكبر عدد من العدادات، أما المنطقة بالكامل فباتت على مشارف الانتهاء.