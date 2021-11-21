هادي العنزي



أحرز لاعب منتخبنا الوطني للمبارزة للمعاقين سليمان التميمي الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات سلاح الفلوريه ببطولة العالم المقامة حاليا في مدينة بيزا الإيطالية، فيما ذهب المركز الأول لمبارز فرنسي، وجاء المركز الثالث مناصفة بين لاعبين من پولندا وإيطاليا.



وتختتم بطولة العالم للمبارزة في إيطاليا مساء اليوم بمنافسات السيدات، حيث ستمثل منتخب الكويت اللاعبتان خلود المطيري وعايشة مطر. وقد شهدت البطولة مشاركة العديد من دول العالم المتقدمة في اللعبة، وجاءت المنافسات قوية في مختلف مراحلها.



من جهته، أبدى رئيس اللجنة البارالمبية الرياضية للمبارزة تركي الشمري سعادته بالإنجاز العالمي الذي حققه التميمي في أول مشاركة لمنتخب الكويت بعد جائحة كورونا، رغم المنافسة الصعبة في ظل مشاركة العديد من اللاعبين المتميزين.



وذكر أن هذا الإنجاز دافع لاجتهاد جميع اللاعبين، سواء في التدريبات، أو البطولات الدولية، ولدينا العديد من اللاعبين الموهوبين في رياضة المبارزة، من بينهم فهد بستكي، وعبدالله العنزي، وفراج الدوسري، ونتوقع لهم تحقيق العديد من الإنجازات في المشاركات الدولية المقبلة.