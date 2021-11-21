نجح فارس نادي الصيد والفروسية عناز العناز في الفوز بلقب بطولة نادي المسيلة لفروسية قفز الحواجز بعدما حقق المركز الأول في الشوط الرئيسي على ارتفاع 130 سم، تلاه عبدالله العوضي وعبدالرحمن الفزيع ولطيفة الهاجري وشاكر الكاظمي، وعلى ارتفاع 120 سم، جاء الفارس المخضرم عبدالله العوضي أولا، ونجحت الفارسة فاطمة الدريس في تصدر الشوط الثالث على ارتفاع 110 سم، وفاز الفارس عبدالعزيز بوقماز بالمركز الأول في الشوط الثاني على ارتفاع 100 سم.



وقام بتتويج الأبطال رئيس نادي «السكب» لرياضات الفروسية محمد الميلم ورئيس نادي المسيلة بدر الميلم، اذ أعرب محمد الميلم عن سعادته بظهور فرسان وفارسات جدد خلال البطولات المحلية لديهم عزيمة وإصرار على المنافسة في أشواط المبتدئين، وسيكون لهم دور مميز في السنوات المقبلة.



وبين الميلم أن نادي المسيلة يستضيف البطولات التي ينظمها نادي «السكب»، بالإضافة إلى استضافة عدد من جولات الدوري المحلي الذي يقام للمرة الأولى في تاريخ الفروسية الكويتية، موضحا أن الموسم الحالي سيشهد بطولات ذات مستوى عال وبطولات بمشاركة فرسان من خارج الكويت.