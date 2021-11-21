أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2022 والتي تقام لأول مرة في قارة أفريقيا، موضحا في بيان له أنه تلقى خطابا من دولي السلة (فيبا) أعلن فيه عن اختيار مصر لاستضافة البطولة بمشاركة أندية الزمالك المصري ممثل أفريقيا وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنغو البرازيلي ممثل أميركا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأميركي ممثل الـ (جي ليج) وبطل الدوري الأميركي (NBA).



وأشار البيان الى أن بطولة كأس العالم للأندية التي بدأت منذ 56 عاما تشهد مرحلة فارقة في تاريخها، حيث ستقام في 11 فبراير المقبل لأول مرة في قارة افريقيا.