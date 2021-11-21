أعلن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة منصور الصقعبي، اليوم الأحد، نتائج مسابقة الكويت الدولية ال12 لأبحاث الوقف التي تقام تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وقال الصقعبي في مؤتمر صحافي، إن أمانة الأوقاف حريصة على توجيه المفكرين والباحثين للتطرق إلى الموضوعات الوقفية الحديثة والمعاصرة التي تحتاج مزيدا من البحث والدراسة لقلة ما كتب حولها ولما تمتاز به من جدة وأهمية وذلك من خلال المسابقة التي تعد أحد مشروعات الدولة المنسقة ال16 التي تقوم بها الأمانة.

وأضاف أن موضوعات مسابقة الكويت الدولية ال12 الحالية تعبر عن هذا التوجه من خلال طرح موضوعين على قدر كبير من الأهمية الأول هو "أوقاف المخطوطات ودورها في بناء مجتمع المعرفة في الحضارة الإسلامية" أما الموضوع الثاني فيعنى ب"الصيغ الوقفية والقطاع المصرفي".

وأعرب عن الشكر لسمو ولي العهد لرعايته المسابقة وللجنة المشرفة على تحكيم المسابقة وكل الإدارات والعاملين وكل من ساهم في إخراج المسابقة بالمظهر الراقي الذي يليق بمستواها الدولي.

وعن نتائج المسابقة وبالنسبة للموضوع الأول فقد تم حجب الجائزة للمركزين الأول والثاني لعدم حصول أي بحث على النسبة المؤهلة للتنافس عليها وفقا للائحة المسابقة فيما جاء بالمركز الثالث الدكتور الحسين أكروم من المغرب وحصل على جائزة بمبلغ أربعة آلاف دولار أمريكي.

وكذلك بالنسبة للموضوع الثاني فقد تم حجب الجائزة للمركزين الأول والثاني لعدم حصول أي بحث على النسبة المؤهلة للتنافس عليها وفقا للائحة المسابقة فيما حصلت على المركز الثالث بسمة خنوفي من الجزائر وحصلت على جائزة قيمتها أربعة آلاف دولار.